Uomini e Donne anticipazioni 29-12-2020: la scelta di Davide Donadei (Di martedì 29 dicembre 2020) Come ampiamente annunciato negli scorsi giorni, oggi pomeriggio Davide Donadei farà la sua scelta tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Se quest’ultima è sempre stata la sua preferita, come da lui stesso dichiarato più volte su precisa domanda di Maria De Filippi, la seconda negli ultimi tempi sembra aver recuperato terreno rispetto alla rivale, e punta molto anche sulla sua sensualità. Non a caso l’unico bacio tra lei e il tronista, avvenuto prima che la De Filippi vietasse i baci in osservanza della normativa anti-Covid, è stato tra i più passionali visti nell’ultimo anno a Uomini e Donne. Le modalità della scelta: niente petali né pubblico Sappiamo che la scelta di Davide Donadei quasi certamente non avverrà in studio. Per lui e la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 dicembre 2020) Come ampiamente annunciato negli scorsi giorni, oggi pomeriggiofarà la suatra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Se quest’ultima è sempre stata la sua preferita, come da lui stesso dichiarato più volte su precisa domanda di Maria De Filippi, la seconda negli ultimi tempi sembra aver recuperato terreno rispetto alla rivale, e punta molto anche sulla sua sensualità. Non a caso l’unico bacio tra lei e il tronista, avvenuto prima che la De Filippi vietasse i baci in osservanza della normativa anti-Covid, è stato tra i più passionali visti nell’ultimo anno a. Le modalità della: niente petali né pubblico Sappiamo che ladiquasi certamente non avverrà in studio. Per lui e la ...

