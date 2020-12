Transazioni contactless non viste su app IO: altri dettagli su PagoBANCOMAT (Di martedì 29 dicembre 2020) Si riscontrano ancora oggi 29 dicembre fastidiosi problemi con app IO. Stavolta non parliamo di anomalie tecniche, ma di un argomento che almeno in parte abbiamo preso in esame già qualche giorno fa, a proposito di PagoBANCOMAT e di Transazioni non visualizzate dopo aver utilizzato la tecnologia contactless in fase di pagamento. Questione molto delicata, se pensiamo al fatto che tanti utenti in queste ore continuano a lamentare la mancata visualizzazione del movimento e del relativo rimborso da accreditare successivamente. contactless e pagamenti non visti su app IO con PagoBANCOMAT Come stanno le cose? Normale non visualizzare i movimenti in questione per utenti PagoBANCOMAT all’interno di app IO? La questione contactless fa senza ombra di dubbio discutere, ma ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Si riscontrano ancora oggi 29 dicembre fastidiosi problemi con app IO. Stavolta non parliamo di anomalie tecniche, ma di un argomento che almeno in parte abbiamo preso in esame già qualche giorno fa, a proposito die dinon visualizzate dopo aver utilizzato la tecnologiain fase di pagamento. Questione molto delicata, se pensiamo al fatto che tanti utenti in queste ore continuano a lamentare la mancata visualizzazione del movimento e del relativo rimborso da accreditare successivamente.e pagamenti non visti su app IO conCome stanno le cose? Normale non visualizzare i movimenti in questione per utentiall’interno di app IO? La questionefa senza ombra di dubbio discutere, ma ...

