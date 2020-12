Tottenham | infortunio al polpaccio per Bale Out alcune settimane

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ildovrà fare a meno di Gareth. L’asso gallese dovrà stare ai box pera causa di unal. Il giocatore si è fatto male nella vittoria nei quarti di finale della Coppa di Lega della scorsa settimana contro lo Stoke, aveva già saltato le gare del Boxing Day degli Spurs e ora ha ricevuto gli esiti degli esami che confermano il problema al. Emergenza per ilche vede out anche i brasiliani Carlos Vinicius e Lucas Moura che salteranno la partita di domani contro il Fulham. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

zazu_93 : In pratica ha attraversato l'atlantico per farsi la vacanza pagata e aggiungere nella sua collezione la maglia del… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham infortunio

alfredopedulla.com

Infortunio per Gareth Bale. A darne l’annuncio è José Mourinho. Il tecnico portoghese, alla domanda se il gallese fosse al top della condizione per la sfida contro il Fulham di domani ha così risposto ...Ad Anfield, i Reds non vanno oltre l'1-1: l'Everton è a -3. Stesso risultato per Mourinho: Saiss risponde a Ndombele ...