Tim, WindTre e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a gennaio 2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Cosa offrono Tim, WindTre e Vodafone in vista dell'anno nuovo? Le offerte ancora influenzate dalla tradizionale convenienza che si può osservare sotto il periodo natalizio? Uno sguardo ai piani più interessanti proposti dagli operatori. Segui Termometro Politico su Google News Le migliori offerte Tim a gennaio 2021 Anche a gennaio 2021, Tim proporrà ai suoi nuovi clienti l'interessante promo online Wonder One. L'attivazione è gratis, la sim costa 25 euro (ma 20 euro sono di credito telefonico), e poi si pagano 7,99 euro al mese per minuti illimitati e 70 giga di navigazione se si passa da Iliad. Lo stesso piano tariffario Wonder One costa invece 9,99 euro al mese se si passa a Tim da Ho. Si spendono quasi 20 euro al ...

