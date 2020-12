Terremoto in Croazia: scossa avvertita anche a Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Intorno alle 12 di oggi una forte scossa di Terremoto ha colpito la Croazia. L’evento simico è stato avvertito distintamente anche in Italia e a Napoli. Dopo le lievi scosse dei giorni scorsi nell’area flegrea anche oggi ha tremato la terra nel Napoletano ma si trattava dell’evento sismico, di magnitudo 6, che ha avuto il suo epicentro nell’est Europa, a cavallo tra la Croazia e la Bosnia ed Erzegovina. La scossa è stata registrata anche dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv che hanno registrato notevoli oscillazioni in più di una postazione di osservazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Intorno alle 12 di oggi una fortediha colpito la. L’evento simico è stato avvertito distintamentein Italia e a. Dopo le lievi scosse dei giorni scorsi nell’area flegreaoggi ha tremato la terra nel Napoletano ma si trattava dell’evento sismico, di magnitudo 6, che ha avuto il suo epicentro nell’est Europa, a cavallo tra lae la Bosnia ed Erzegovina. Laè stata registratadai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv che hanno registrato notevoli oscillazioni in più di una postazione di osservazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - Corriere : Terremoto in Croazia, avvertito anche a Trieste e in Veneto - Globe1078 : Terremoto 6.4 in Croazia, crollato un ospedale e un asilo: «Morto un bambino». Avvertito in Italia fino a Napoli… - DAmboldi : RT @guastatore1: #earthquake #croazia giornalisti in diretta riprendono il momento in cui il terremoto ha inizio #Petrinja #Terremoto #zag… -