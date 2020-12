Terremoto Croazia: epicentro a Petrinja, crollato ospedale e asilo. 7 morti (Di martedì 29 dicembre 2020) Un Terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. L’epicentro è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. Stando ai media locali, a Petrinja tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale e un asilo. ?? TerremotoKroatien Croatiapic.twitter.com/61ZD76EAol— Jens Leidewall (@Leidewall) December 29, 2020 Sette le vittime finora, tra cui una ragazzina di 12 anni e un giovane di 20 anni, decine i feriti. Il sindaco della cittadina, Darinko Dumbovic, ha parlato di totale distruzione. “La situazione è come a Hiroshima”, ha detto. Ingenti danni materiali anche a Sisak, poco ... Leggi su udine20 (Di martedì 29 dicembre 2020) Undi magnitudo 6.4 è avvenuto ined è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. L’è stato localizzato intorno a, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. Stando ai media locali, atra gli edifici crollati vi sarebbero il localee un. ??Kroatien Croatiapic.twitter.com/61ZD76EAol— Jens Leidewall (@Leidewall) December 29, 2020 Sette le vittime finora, tra cui una ragazzina di 12 anni e un giovane di 20 anni, decine i feriti. Il sindaco della cittadina, Darinko Dumbovic, ha parlato di totale distruzione. “La situazione è come a Hiroshima”, ha detto. Ingenti danni materiali anche a Sisak, poco ...

