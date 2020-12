Telles | “All’Inter sono cresciuto | esperienza positiva”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 dicembre 2020) Intervistato da O Jogo, Alex, esterno del Manchester United, ha ricordato il suo periodo, quando venne lanciato nel grande calcio. Queste le sue parole: “Nel 2015 avevo 22, 23 anni. All’epoca ero giovane, ma a quel livello neanche troppo perché i giocatori salgono in prima squadra molto prima. Era il momento giusto per esplodere e ringrazio l’Inter per avermi dato tanta fiducia. Ho imparato molto, sia a livello difensivo che tattico in Italia. Non dico che sia stato un momento di, perché ho dato il massimo per aiutare la società, ma lì ho imparato molto e la ricordo come una. E oggi sì, mi sento di più completo e più esperto. Oggi so di avere un nome, questo mi dà fiducia nel mio lavoro”. Foto: A Bola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.