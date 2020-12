Rapporto RSF 2020: 7 giornalisti su 10 uccisi in paesi in pace (Di martedì 29 dicembre 2020) Pessime notizie per i giornalisti dal Rapporto 2020 di Reporter senza frontiere: 7 giornalisti su 10 uccisi nell'anno che si chiude sono morti in zona di pace. Pauline Ades-Mavel, redattrice capo e portavoce dell'organizzazione, spiega che sono stati presi di mira ed eliminati deliberatamente per le loro inchieste scomode, imbarazzanti per i governi o la criminalità organizzata. "Sono 50 giornalisti uccisi, un numero simile al 2019 quando erano stati 53, ma si profilano nuove tendenze; molti sono morti in paesi in pace" spiega Pauline Ades-Mavel.Cifre stabili ma i giornalisti al lavoro sul terreno sono stati di meno, a causa dell'epidemia: "Il 68% per cento, quindi oltre i due terzi dei ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Pessime notizie per idaldi Reporter senza frontiere: 7su 10nell'anno che si chiude sono morti in zona di. Pauline Ades-Mavel, redattrice capo e portavoce dell'organizzazione, spiega che sono stati presi di mira ed eliminati deliberatamente per le loro inchieste scomode, imbarazzanti per i governi o la criminalità organizzata. "Sono 50, un numero simile al 2019 quando erano stati 53, ma si profilano nuove tendenze; molti sono morti inin" spiega Pauline Ades-Mavel.Cifre stabili ma ial lavoro sul terreno sono stati di meno, a causa dell'epidemia: "Il 68% per cento, quindi oltre i due terzi dei ...

Giornaleditalia : Rapporto RSF 2020: 7 giornalisti su 10 uccisi in paesi in pace - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: E' alto il numero di #giornalisti uccisi quest'anno, centinaia quelli arrestati. Il dato è stabile rispetto ai 53 dell… - Kmetro0_eu : Rapporto RSF: 50 giornalisti uccisi nel 2020 - GOODIDEAstyle : RT @AlekosPrete: Le intimidazioni a Sigfrido Ranucci arrivano puntali nel giorno in cui @RSF_inter ha pubblicato il Rapporto sui cronisti u… - ilgraficomasche : RT @AlekosPrete: Le intimidazioni a Sigfrido Ranucci arrivano puntali nel giorno in cui @RSF_inter ha pubblicato il Rapporto sui cronisti u… -