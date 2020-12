“Ora divento una iena!” Dopo la puntata del GF Vip Rosalinda esplode

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’ultimadel ‘Grande Fratello Vip’ è stata molto intensa e ricca di sorprese. Innanzitutto Sonia Lorenzini ha abbandonato la Casa perché eliminata, ma si sono verificati anche scontri durissimi tra Dayane Mello, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e anche tra Samantha De Grenet e l’opinionista del reality show, Antonella Elia. Inoltre, il rapporto traCannavò e la modella brasiliana è ormai praticamente giunto al termine. Ma non sono gli unici problemi emersi. Infatti, l’attrice di origine siciliana si è infuriata moltissimo nelle ultime ore a causa di alcune insinuazioni fatte da un concorrente del programma. Non ha proprio accettato quelle parole riguardanti il suo fidanzato Giulio. Non si sarebbe mai aspettata frasi simili, anche perché con lui aveva un legame ancora prima della trasmissione. Adua ha quindi voluto porre l’attenzione ...