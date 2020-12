Omicidio di Lecce | giudizio immediato per De Marco | il gip respinge richiesta di una perizia psichiatrica

(Di martedì 29 dicembre 2020) I legali della difesa avevano depositato gli esiti di una consulenza di parte sul 21enne reo confesso. Ma il giudice ha accolto ladella Procura: udienze al via il 18 febbraio

I legali della difesa avevano depositato gli esiti di una consulenza di parte sul 21enne reo confesso. Ma il giudice ha accolto la richiesta della Procura: ..."No alla perizia psichiatrica per Antonio De Marco". Il processo per il duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta comincerà fra un mese e mezzo. Il gip Michele ...