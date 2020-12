Oggi in tv, tutta la programmazione di martedì 29 dicembre (Di martedì 29 dicembre 2020) Cosa ci aspetta stasera in tv? Rai 1 dedica la serata alla trasposizione moderna del classico di Biancaneve. Su Rai 2 torna una nuova puntata del varietà di Enrico Brignano Un’ora sola Vi vorrei. Rete 4 propone Selvaggi mentre su Canale 5 vanno in scena le meraviglie del nostro Paese. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Rai 1 trasmetterà Biancaneve nella sua versione il live action del 2012 con Lily Collins e Julia Roberts. Seconda puntata del varietà Un’ora sola Vi vorrei con Enrico Brignano e tanti ospiti famosi. Su Rai 3 va in onda la seconda parte del film storico Maria Teresa in prima visione assoluta. I programmi in onda sui canali Mediaset Su Rete 4 va in onda il film di Carlo Vanzina Selvaggi con Leo Gullotta, Ezio Greggio, Franco Oppini, Cinzia Leone e Monica ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Cosa ci aspetta stasera in tv? Rai 1 dedica la serata alla trasposizione moderna del classico di Biancaneve. Su Rai 2 torna una nuova puntata del varietà di Enrico Brignano Un’ora sola Vi vorrei. Rete 4 propone Selvaggi mentre su Canale 5 vanno in scena le meraviglie del nostro Paese. Ma scopriamolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Rai 1 trasmetterà Biancaneve nella sua versione il live action del 2012 con Lily Collins e Julia Roberts. Seconda puntata del varietà Un’ora sola Vi vorrei con Enrico Brignano e tanti ospiti famosi. Su Rai 3 va in onda la seconda parte del film storico Maria Teresa in prima visione assoluta. I programmi in onda sui canali Mediaset Su Rete 4 va in onda il film di Carlo Vanzina Selvaggi con Leo Gullotta, Ezio Greggio, Franco Oppini, Cinzia Leone e Monica ...

GiuseppeConteIT : Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operator… - LegaSalvini : ?? L'ITALIA LO BOCCIA MA CONTE RIMANE ATTACCATO ALLA POLTRONA #Bergesio (Lega): 'Né la gestione del virus né tantom… - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - acs_italia : RT @acs_italia: Oggi, #29dicembre, ricorre il terzo anniversario dell'attacco terroristico alla chiesa cristiana copta di Helwan, a sud del… - Royal58673386 : RT @Yudi46265112: Oggi con tutta questa pioggia voglio tanti ......e tanti RETWITT ?? -