Non lo sopporto più. Strepitoso, la sfogo di Nathania: la (quasi) moglie inchioda David Parenzo in pubblica piazza (Di martedì 29 dicembre 2020) Ahi ahi ahi, David Parenzo. Lo sfogo della (quasi) moglie (il matrimonio è stato infatti rimandato a causa del coronavirus) si sfoga su Twitter, laddove in uno stringato cinguettio confessa quanto sia (reciprocamente) difficile condividere l'abitazione tutto il giorno al tempo del Covid e dello smart-working. "Ho notato che David Parenzo ed io non sopportiamo il reciproco smart working. Capita anche a voi? Parlatecene, può aiutarci", cinguetta Nathania Zevi. Alla quale risponde proprio Parenzo: "A me in realtà non disturba affatto quando lavori da casa. Stai in camera, porta chiusa e stop! Dov'è il problema?". A chiudere lo scambio ancora Nathania: "In gabbia mi sopporti di più, ho capito. Sto per uscire. Preparati"

