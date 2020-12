“Lo odio” | Fabrizio Corona gli punta una pistola alla tempia

Leggi su kronic

(Di martedì 29 dicembre 2020)gliuna: il commento che spopola sul web provocando migliaia di reazioni “LoIl re dei paparazzicontinua ad essere al centro del gossip. Come è noto, recentementeha avuto nuovamente problemi con la legge. Infatti pochi giorni fa è stato beccato in fragrante dRivista “Oggi“. Il giornale ha pubblicato le foto del bel ex fotografo che si aggirava per le vie di Milano in compagnia di un suo amico. Ma un dettaglio particolare salta all’occhio dei fan più attenti. Il re dei Paparazzi non indossa la mascherina. Il dispositivo di sicurezza , come sappiamo, è ...