LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: si riprova, il meteo dovrebbe dare una tregua (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le previsioni meteo di Bormio – Le parole di Paris – Le parole di Innerhofer – La presentazione della due-giorni di gare – La cronaca della seconda prova – La classifica di Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Sulla durissima pista denominata “Stelvio” gli specialisti della velocità finalmente saranno in azione per la prima prova della due-giorni sulle nevi lombarde. Dopo la tormenta di neve di ieri, quindi, si inizia a fare sul serio e dalle ore 11.30 sarà di scena il SuperGigante, mentre la discesa si disputerà domani allo stesso orario. Quale sarà il ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe previsionidi– Le parole di Paris – Le parole di Innerhofer – La presentazione della due-giorni di gare – La cronaca della seconda prova – La classifica di Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alladeligante di(Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021. Sulla durissima pista denominata “Stelvio” gli specialisti della velocità finalmente saranno in azione per la prima prova della due-giorni sulle nevi lombarde. Dopo la tormenta di neve di ieri, quindi, si inizia a fare sul serio e dalle ore 11.30 sarà di scena iligante, mentre la discesa si disputerà domani allo stesso orario. Quale sarà il ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: raffiche di vento fortissime, partenza rinviata - 5cerchiquantes1 : VIDEO-INTERVISTA LIVE Domani ore 18.30 sulla nostra Pagina Facebook: ALESSANDRO VANOI - Vice-presidente… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: gara cancellata per il vento. Bassino era seconda. Domani lo slalom - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Semmering in DIRETTA: seconda manche cancellata per il vento domani il recupero? Bassino er… - infoitsport : LIVE Sci alpino | SuperG Bormio in DIRETTA | gara rinviata a domani | troppa neve! Discesa il 30 dicembre -