Ibra ospite fisso a Sanremo per cinque serate (Di martedì 29 dicembre 2020) ufficiale. Zlatan Ibrahimovic sarà presente a tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, se naturalmente i numeri dell'epidemia lo consentiranno. Lo ha ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 dicembre 2020) ufficiale. Zlatanhimovic sarà presente a tutte eledel Festival di, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, se naturalmente i numeri dell'epidemia lo consentiranno. Lo ha ...

enrick81 : @Tvottiano @tw_fyvry @famigliasimpson @napoliforever89 @AgoCannella @misterf_tweets @ZeusMega @OltreTv @SfideTv… - AndySport2021 : -@Ibra_official ospite fisso di #Sanremo2021 dal 3 al 6 marzo - annadl52 : @Agenzia_Ansa Credo di nn essermi mai persa un Sanremo...ma con l' ospite Ibra ,Lauro nn so se ce la faccio .E amo Amadeus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ibra protagonista anche in televisione: sarà ospite fisso a #Sanremo! #Amadeus: 'Non perderà una partita' - ordnassel_a : Non ho capito scusate, @Ibra_official ospite a #Sanremo2021 ? -