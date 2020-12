“Ha lasciato questo mondo”. Donatella Rettore in lutto, momento triste: l’annuncio sui social (Di martedì 29 dicembre 2020) L’affetto dei fan, che seguono Donatella Rettore ormai da decenni, è arrivato immediatamente. E anche qualche collega ha voluto esprimere la sua vicinanza alla storia cantante. Tra i commenti ai post con cui ha dato la notizia spiccano nomi come quello di Malika Ayane, che ha scritto “Che dolore, Donatella”. E ad abbracciarla virtualmente c’è anche Marcella Bella: “Mi dispiace tantissimo, ti mando un abbraccio”. Con la sua originalità, Donatella Rettore è uno dei volti intramontabili della musica italiana. Forse non ha molto seguito tra i giovanissimi ma ogni sua apparizione è sempre un successo. Fa allegria, evoca ricordi. E oggi è invece costretta a dare una notizia triste che inevitabilmente cambia la sua vita. “Orso ha lasciato questo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 29 dicembre 2020) L’affetto dei fan, che seguonoormai da decenni, è arrivato immediatamente. E anche qualche collega ha voluto esprimere la sua vicinanza alla storia cantante. Tra i commenti ai post con cui ha dato la notizia spiccano nomi come quello di Malika Ayane, che ha scritto “Che dolore,”. E ad abbracciarla virtualmente c’è anche Marcella Bella: “Mi dispiace tantissimo, ti mando un abbraccio”. Con la sua originalità,è uno dei volti intramontabili della musica italiana. Forse non ha molto seguito tra i giovanissimi ma ogni sua apparizione è sempre un successo. Fa allegria, evoca ricordi. E oggi è invece costretta a dare una notiziache inevitabilmente cambia la sua vita. “Orso ha...

PonytaEle : RT @Je_Scotti: @daninovaro @FmMosca Non ho certezze ma preferisco pensare che chi ha sventato brogli pro Hillary nel 2016, non possa aver l… - Je_Scotti : @daninovaro @FmMosca Non ho certezze ma preferisco pensare che chi ha sventato brogli pro Hillary nel 2016, non pos… - cinzia_pietro : RT @cotrozzi_lisa: SERVE URGENTISSIMA ADOZIONE IL SUO COMPAGNO UMANO LO HA APPENA LASCIATO E LUI, ORFANO E SOLO HA DIECI ANNI E NON HA PIÙ… - asialafille : RT @clownbustercfb2: La cosa più divertente in tutto questo è che nella casa parlano di Francesco come fosse un saggio filosofo vissuto nel… - marcamoly : Donatella Rettore e lo straziante addio al suo cane, Orso. La cantante con un tweet ha espresso tutto il suo dolore…

