GF Vip | è scontro tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia Video

GF Vip, è scontro tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia

Le due donne hanno litigato durante la diretta del Grande Fratello Vip In studio i toni sono accesi tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci. Durante la puntata del GF Vip andata in onda ieri sera in prima serata Elisabetta Gregoraci ha potuto 'vendicarsi' contro Antonella, rimproverandola di averla offesa usando parole gravi nei suoi confronti. Ma l'opinionista del GF Vip, Antonella Elia non si è scusata con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, dando inizio ad uno scontro in diretta dallo studio del reality. Mentre Elisabetta si trovava nella casa di Cinecittà infatti Antonella la definì "gatta in calore" e ieri lo ha ribadito durante la diretta.

