FNM, A2A e Snam hanno siglato un accordo per la mobilità a idrogeno verde in Lombardia (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – FNM, A2A e Snam hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare la mobilità a idrogeno verde in Lombardia. In particolare, saranno studiate modalità di fornitura e rifornimento di idrogeno da fonti rinnovabili e dal recupero di materia per alimentare i nuovi treni della linea Brescia-Iseo-Edolo annunciati da FNM e Trenord lo scorso 26 novembre. L’accordo è stato sottoscritto dal presidente di FNM Andrea Gibelli, dall’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e dall’amministratore delegato di Snam Marco Alverà. Il piano, denominato H2iseO, consentirà di dar vita nel Sebino e in Valcamonica, alla prima “Hydrogen Valley” italiana, dotandola, a partire dal 2023, di una flotta di treni a idrogeno e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – FNM, A2A efirmato un memorandum d’intesa per sviluppare lain. In particolare, saranno studiate modalità di fornitura e rifornimento dida fonti rinnovabili e dal recupero di materia per alimentare i nuovi treni della linea Brescia-Iseo-Edolo annunciati da FNM e Trenord lo scorso 26 novembre. L’è stato sottoscritto dal presidente di FNM Andrea Gibelli, dall’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e dall’amministratore delegato diMarco Alverà. Il piano, denominato H2iseO, consentirà di dar vita nel Sebino e in Valcamonica, alla prima “Hydrogen Valley” italiana, dotandola, a partire dal 2023, di una flotta di treni ae ...

AnsaLombardia : Ferrovie: intesa Fnm, A2a Snam su idrogeno Iseo e Valcamonica. Obiettivo studiare soluzioni per alimentare i treni… - zazoomblog : Sostenibilità: Fnm A2A e Snam accordo per mobilità a idrogeno verde in Lombardia - #Sostenibilità: #accordo… - InvestingItalia : Fnm, A2A e Snam siglano accordo per treni a idrogeno in Lombardia - - Affaritaliani : FNM, A2A e Snam: siglato accordo per mobilità a idrogeno verde in Lombardia - effebot : RT @Hydronews2: @Snam al fianco di FNM S.p.A. @trenordmilano e @a2a nel progetto H2iseO per i treni a #idrogeno in Lombardia #hydrogen #ra… -