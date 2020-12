Covid, problema tecnico al laboratorio dell’ospedale di Aosta: decine di “falsi positivi” (Di martedì 29 dicembre 2020) decine di falsi positivi a causa di un problema tecnico allo strumento che processa i tamponi per il coronavirus. È successo domenica scorsa nel laboratorio di analisi dell’ospedale Parini di Aosta. A causa dell’errore, almeno una ventina di pazienti, già ricoverati, sono quindi stati trasferiti nei reparti Covid nella stessa serata. Solo lunedì mattina si è scoperta la loro negatività e ora si trovano isolati in altri reparti. I falsi positivi hanno portato ad un boom di contagiati e ricoverati segnalato nel bollettino Covid dell’Unità di crisi di lunedì. Il guasto è stato provocato dallo spegnimento dello strumento che si è resettato e non è stato ritarato dai tecnici: quasi tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020)dia causa di unallo strumento che processa i tamponi per il coronavirus. È successo domenica scorsa neldi analisiParini di. A causa dell’errore, almeno una ventina di pazienti, già ricoverati, sono quindi stati trasferiti nei repartinella stessa serata. Solo lunedì mattina si è scoperta la loro negatività e ora si trovano isolati in altri reparti. Ihanno portato ad un boom di contagiati e ricoverati segnalato nel bollettinodell’Unità di crisi di lunedì. Il guasto è stato provocato dallo spegnimento dello strumento che si è resettato e non è stato ritarato dai tecnici: quasi tutti i ...

DonatoRobilotta : @Michele_Arnese Non era quello che diceva che il covid non era pericoloso? Ma il problema non sono quelli che non v… - PonytaEle : RT @Defrancescofirm: @borghi_claudio Al di là di quello che dice Zaia, gran fanatico liberticida grazie al virus, il problema per i cittadi… - precioustomline : il suo problema a quanto vedi non è il covid signora daniela, ma l’ignoranza. - lanzi53 : Che fossimo un paese dove i #novax sono un problema lo avevamo capito anche prima del #Covid; essi sono ampiamente… - Sulis_Mente : Non voglio essere quella che punta tutte le dita verso il problema indicando l'ovvio, ma in Italia si discute sui '… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid problema Covid, problema tecnico al laboratorio dell’ospedale di Aosta: decine di “falsi positivi” Il Fatto Quotidiano Il dpcm scade il 15 gennaio. Cinema, palestre, piscine: ecco chi rischia di non riaprire

Il 15 gennaio è dietro l'angolo. E il giorno in cui il dpcm che ha diviso l'Italia in regioni rosse, arancioni e gialle, a seconda della diffusione del virus, termina la sua ...

Covid, la neve ferma i vaccini: bloccate 470mila dosi

Il colosso farmaceutico, alcune ore prima che trapelassero i rischi di uno slittamento anche in Italia, aveva annunciato ritardi di un giorno anche in Spagna “a causa di problemi logistici” della ...

Il 15 gennaio è dietro l'angolo. E il giorno in cui il dpcm che ha diviso l'Italia in regioni rosse, arancioni e gialle, a seconda della diffusione del virus, termina la sua ...Il colosso farmaceutico, alcune ore prima che trapelassero i rischi di uno slittamento anche in Italia, aveva annunciato ritardi di un giorno anche in Spagna “a causa di problemi logistici” della ...