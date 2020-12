Covid, Asl taglia lo stipendio a un medico negazionista piemontese - Con un video diceva di non usare i vaccini (Di martedì 29 dicembre 2020) commenta IPA Un medico è stato sanzionato per aver diffuso sul web teorie negazioniste sulla pandemia. E' quanto ha deciso l'Asl nei confronti di Giuseppe Delicati, medico di famiglia a Borgaro, nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) commenta IPA Unè stato sanzionato per aver diffuso sul web teorie negazioniste sulla pandemia. E' quanto ha deciso l'Asl nei confronti di Giuseppe Delicati,di famiglia a Borgaro, nel ...

