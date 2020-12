Carla muore all’improvviso: a Natale regala la vita a 4 persone (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ultimo dolcissimo gesto prima di andarsene per sempre. Carla era una veterinaria, è morta all’improvviso lasciando un grande dono. Carla san pietroUna mamma premurosa, una veterinaria dolcissima. all’improvviso il dramma: si sente male mentre visita un cagnolino, poco dopo muore per un’emorragia cerebrale. Ma lei resterà viva per sempre, nel corpo di altre 4 persone che proprio il giorno di Natale, grazie a Carla, rivedono la luce e la speranza. Un Natale diverso per quattro persone, a un passo dalla fine e destinatari di un dono più grande di quanto avrebbero mai potuto sperare. Salvate, grazie a una donazione di organi. La storia arriva da San Salvario, quartiere periferico di Torino, dove una ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ultimo dolcissimo gesto prima di andarsene per sempre.era una veterinaria, è mortalasciando un grande dono.san pietroUna mamma premurosa, una veterinaria dolcissima.il dramma: si sente male mentre visita un cagnolino, poco dopoper un’emorragia cerebrale. Ma lei resterà viva per sempre, nel corpo di altre 4che proprio il giorno di, grazie a, rivedono la luce e la speranza. Undiverso per quattro, a un passo dalla fine e destinatari di un dono più grande di quanto avrebbero mai potuto sperare. Salvate, grazie a una donazione di organi. La storia arriva da San Salvario, quartiere periferico di Torino, dove una ...

