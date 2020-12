Capodanno di solidarietà su LinkedIn: crowdfunding per la cura del cuore matto (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Capodanno su LinkedIn sarà all’insegna della solidarietà: in diretta dal profilo del “LinkedIn ItaliaTop Voice 2020” Filippo Poletti, giovedì 31 dicembre 2021 dalle ore 17 alle 17:45 si svolgerà il talk “New Normal Live”. Sarà interamente dedicato a promuovere la raccolta di fondi per la cura della cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, nota come la “malattia del cuore matto” di cui diversi sportivi come il calciatore Piermario Morosini e tante altre persone per lo più in giovane età sono stati vittime. Agli oltre 13 milioni di professionisti italiani presenti su LinkedIn sarà chiesto di sostenere l’associazione onlus di Padova GECA (Giovani e cuore Aritmico) tramite il versamento di un bonifico bancario: i fondi raccolti ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilsusarà all’insegna della: in diretta dal profilo del “ItaliaTop Voice 2020” Filippo Poletti, giovedì 31 dicembre 2021 dalle ore 17 alle 17:45 si svolgerà il talk “New Normal Live”. Sarà interamente dedicato a promuovere la raccolta di fondi per ladella cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, nota come la “malattia del” di cui diversi sportivi come il calciatore Piermario Morosini e tante altre persone per lo più in giovane età sono stati vittime. Agli oltre 13 milioni di professionisti italiani presenti susarà chiesto di sostenere l’associazione onlus di Padova GECA (Giovani eAritmico) tramite il versamento di un bonifico bancario: i fondi raccolti ...

giornalemetro : Capodanno di solidarietà su LinkedIn: raccolta fondi per la cura del cuore matto | Giornale Metropolitano - AngeloGallizzi : Capodanno di solidarietà su LinkedIn: raccolta fondi per la cura del cuore matto | Giornale Metropolitano - giuliog : Capodanno di solidarietà su LinkedIn, raccolta fondi per la cura del cuore matto - Nunzio49872412 : RT @Nunzio49872412: @zaiapresidente Zaira , finiscila con le cazzate,ne hai sparate già tante, riservatele per capodanno, lo capisco,sei pr… - EdoardoArpaia : Con 'Capodanno -1. Una Notte di #Magia per #Torino' il 30 dicembre dalla #MoleAntonelliana #WalterRolfo condurrà se… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno solidarietà Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera