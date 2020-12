Calciomercato Milan, Lennon blocca Ajer e Edouard: «Non partiranno» (Di martedì 29 dicembre 2020) Lennon, tecnico del Celtic Glasgow, ha parlato del futuro dei due gioielli biancoverdi Ajer e Odsonne Edouard Neil Lennon, allenatore del Celtic Glasgow, ha parlato del prossimo Calciomercato che avrebbe potuto vedere Ajer ed Edouard come possibili nomi eccellenti per diverse squadre, tra cui il Milan: «Non ci saranno giocatori venduti a meno che non sia un’offerta che pensiamo possa fare il bene del club e della squadra. Vogliamo mantenere tutti i nostri migliori giocatori saremo determinati a mantenerli. Non mi aspetto un gennaio impegnativo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020), tecnico del Celtic Glasgow, ha parlato del futuro dei due gioielli biancoverdie OdsonneNeil, allenatore del Celtic Glasgow, ha parlato del prossimoche avrebbe potuto vedereedcome possibili nomi eccellenti per diverse squadre, tra cui il: «Non ci saranno giocatori venduti a meno che non sia un’offerta che pensiamo possa fare il bene del club e della squadra. Vogliamo mantenere tutti i nostri migliori giocatori saremo determinati a mantenerli. Non mi aspetto un gennaio impegnativo». Leggi su Calcionews24.com

