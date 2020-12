Calciomercato Inter, 'colpo' Marotta in uscita - Affare fatto: i dettagli (Di martedì 29 dicembre 2020) Come riporta 'gazzetta.it', Giulini e Marotta avrebbero praticamente chiuso l'operazione, che sarà in prestito secco. Decisiva anche la volontà del calciatore. Leggi su calciomercato (Di martedì 29 dicembre 2020) Come riporta 'gazzetta.it', Giulini eavrebbero praticamente chiuso l'operazione, che sarà in prestito secco. Decisiva anche la volontà del calciatore.

