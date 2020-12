Calabria, un prete positivo al Covid ha fatto bere dallo stesso calice decine di fedeli (Di martedì 29 dicembre 2020) L’episodio è accaduto a Lungro, in provincia di Cosenza. Il sindaco ha disposto la chiusura al pubblico della Cattedrale San Nicola di Mira. Assurdo quello che è accaduto a Lungro, in provincia di Cosenza. Un prete ha celebrato la funzione religiosa, facendo bere dal suo calice numerosi fedeli. Nei giorni successivi alla funzione, il sacerdote L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 29 dicembre 2020) L’episodio è accaduto a Lungro, in provincia di Cosenza. Il sindaco ha disposto la chiusura al pubblico della Cattedrale San Nicola di Mira. Assurdo quello che è accaduto a Lungro, in provincia di Cosenza. Unha celebrato la funzione religiosa, facendodal suonumerosi. Nei giorni successivi alla funzione, il sacerdote L'articolo NewNotizie.it.

