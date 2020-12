Autostrade - Ue, via libera a un nuovo sistema di pedaggi: tariffe più salate per le auto più inquinanti (Di martedì 29 dicembre 2020) La Commissione Europea ha approvato una nuova normativa per regolamentare i pedaggi autostradali e collegare le relative tariffe alle emissioni delle automobili. In sostanza, ogni singolo Stato membro potrà applicare una sovrattassa ai ticket delle vetture più inquinanti e, allo stesso tempo, sconti per i veicoli a zero o basse emissioni. Il regolamento. La proposta di Bruxelles di indicizzare il prezzo del pedaggio in base alle emissioni di CO2 delle autovetture, approvata pochi giorni fa dal massimo organo esecutivo dell'Unione Europea, e ora destinata a passare al vaglio degli Stati membri, rappresenta un'evoluzione del meccanismo inizialmente previsto solo per i mezzi pesanti. Due anni fa, infatti, il Parlamento europeo ha approvato una riforma del ... Leggi su quattroruote (Di martedì 29 dicembre 2020) La Commissione Europea ha approvato una nuova normativa per regolamentare istradali e collegare le relativealle emissioni dellemobili. In sostanza, ogni singolo Stato membro potrà applicare una sovrattassa ai ticket delle vetture piùe, allo stesso tempo, sconti per i veicoli a zero o basse emissioni. Il regolamento. La proposta di Bruxelles di indicizzare il prezzo delo in base alle emissioni di CO2 dellevetture, approvata pochi giorni fa dal massimo organo esecutivo dell'Unione Europea, e ora destinata a passare al vaglio degli Stati membri, rappresenta un'evoluzione del meccanismo inizialmente previsto solo per i mezzi pesanti. Due anni fa, infatti, il Parlamento europeo ha approvato una riforma del ...

