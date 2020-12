Alberi caduti, rami sulle strade, allagamenti e neve sui monti: decine di interventi dei vigili del fuoco (Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA - Il maltempo preannunciato non si è fatto attendere. Pioggia e vento forte sul capoluogo, con raffiche impetuose che hanno sferzato la costa, provocando mareggiate, ma anche l'entroterra. Una ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA - Il maltempo preannunciato non si è fatto attendere. Pioggia e vento forte sul capoluogo, con raffiche impetuose che hanno sferzato la costa, provocando mareggiate, ma anche l'entroterra. Una ...

emergenzavvf : #Maltempo, neve in Lombardia, Piemonte e Liguria, pioggia al Centro-Sud: dalla notte oltre 150 interventi dei… - RaiNews : #Maltempo. Donna travolta da un palo del tram a #Milano sotto la #neve. Le immagini degli alberi caduti lungo via… - kontross : RT @spinax64: A Milano decine di alberi sono caduti sulle auto PER COLPA DELLA NEVE!!!Non di #Sala!!! Mica siamo a Roma... - Frances47226166 : RT @spinax64: A Milano decine di alberi sono caduti sulle auto PER COLPA DELLA NEVE!!!Non di #Sala!!! Mica siamo a Roma... - isNews_it : Maltempo, alberi caduti in basso Molise: incidente tra varie auto, un ferito in ospedale - -