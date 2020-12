After 2 su Prime Video in attesa dei film numero 3 e 4 (Di martedì 29 dicembre 2020) After 2 è in streaming su Prime Video: tutto quello che c’è da sapere sul film con Tessa e Hardin tratto dalla saga letteraria di Anna Todd After 2 è disponibile su Amazon Prime Video Italia, Francia e Regno Unito, mentre in Spagna arriverà dall’1 gennaio. After 2 è l’adattamento cinematografico del romanzo bestseller Un cuore in mille… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 dicembre 2020)2 è in streaming su: tutto quello che c’è da sapere sulcon Tessa e Hardin tratto dalla saga letteraria di Anna Todd2 è disponibile su AmazonItalia, Francia e Regno Unito, mentre in Spagna arriverà dall’1 gennaio.2 è l’adattamento cinematografico del romanzo bestseller Un cuore in mille… L'articolo Corriere Nazionale.

team_world : Ti ricordiamo che alle 21 di OGGI si terrà il WATCH PARTY di #After2 ?? Non vediamo l'ora!!! @Afteritalyy - tpwk_sofi : comunque dite a prime video di smettere di mettermeli la pubblicita de after due AMO FA SCHIFO QUEL FILM e la stori… - adoringcinema : @pondgitsune se vogliamo fare una serata trash e commentare scene cringissime si può guardare After 2 visto che è a… - mariaurbinii : Non io che devo letteralmente bloccare la pubblicità del film di After uscito su Prime perchè la vedo da 3 settiman… - icarvshes : se vede ancora una volta la pubblicità di after su amaz0n prime mi sparo sui coglioni -