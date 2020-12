Zaccagni, Inter davanti a tutti: ecco l’idea di Marotta (Di lunedì 28 dicembre 2020) La grande partita giocata da Mattia Zaccagni contro l'Inter non ha fatto altro che alimentare l'Interesse di molti club italiani, pronti a piombare sul fantasista dell'Hellas Verona nel prossimo mercato di gennaio. Proprio la squadra di Conte sembrerebbe essere la più Interessata di tutte a Zaccagni e Marotta sarebbe pronto a giocarsi le carte Dimarco e Salcedo pur di convincere il club veneto. I due giocatori sono infatti in prestito al Verona e i nerazzurri, secondo L'Arena, vorrebbero bruciare la concorrenza mettendo sul piatto i cartellini dell'esterno e dell'attaccante.caption id="attachment 1057819" align="alignnone" width="3694" Zaccagni, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) La grande partita giocata da Mattiacontro l'non ha fatto altro che alimentare l'esse di molti club italiani, pronti a piombare sul fantasista dell'Hellas Verona nel prossimo mercato di gennaio. Proprio la squadra di Conte sembrerebbe essere la piùessata di tutte asarebbe pronto a giocarsi le carte Dimarco e Salcedo pur di convincere il club veneto. I due giocatori sono infatti in prestito al Verona e i nerazzurri, secondo L'Arena, vorrebbero bruciare la concorrenza mettendo sul piatto i cartellini dell'esterno e dell'attaccante.caption id="attachment 1057819" align="alignnone" width="3694", getty/caption ITA Sport Press.

