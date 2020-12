Torino, capodanno in streaming all’insegna della magia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà in streaming lo spettacolo per salutare il nuovo anno a Torino, che conferma l’appuntamento con Master of Magic Digital Edition. La sera del 30 dicembre dalle ore 18 lo spettacolo sarà trasmetto dalla Mole Antonelliana, con un evento che unirà cinema, magia e solidarietà grazie ai migliori artisti dell’arte magica. Per partecipare bisogna richiedere, su www.nottedimagia.it, una speciale cartolina che servirà non solo per seguire l’evento ma anche per avere, durante tutto il 2021, una serie di sconti e promozioni. La serata, presentata da Walter Rolfo con la partecipazione straordinaria di Raul Cremona, si aprirà alle ore 18 con la Magic School Academy, tre ore di lezioni di magia con i maestri Jack Nobile e Skizzo Davide Nicolosi. Alle 21, con i più grandi artisti in collegamento da ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà inlo spettacolo per salutare il nuovo anno a, che conferma l’appuntamento con Master of Magic Digital Edition. La sera del 30 dicembre dalle ore 18 lo spettacolo sarà trasmetto dalla Mole Antonelliana, con un evento che unirà cinema,e solidarietà grazie ai migliori artisti dell’arte magica. Per partecipare bisogna richiedere, su www.nottedi.it, una speciale cartolina che servirà non solo per seguire l’evento ma anche per avere, durante tutto il 2021, una serie di sconti e promozioni. La serata, presentata da Walter Rolfo con la partecipazione straordinaria di Raul Cremona, si aprirà alle ore 18 con la Magic School Academy, tre ore di lezioni dicon i maestri Jack Nobile e Skizzo Davide Nicolosi. Alle 21, con i più grandi artisti in collegamento da ...

nuovasocieta : Torino, capodanno in streaming all’insegna della magia - rep_torino : Torino anticipa il Capodanno al 30 dicembre: serata di magia in streaming dalla Mole [di Jacopo Ricca] [aggiornamen… - rep_torino : Il rituale benessere per un Capodanno in “rosso” [di Monica Piani] - superdrumm : #Torino anticipa al 30 dicembre il Capodanno. Nemmeno Fantozzi era arrivato a tanto. - Turismopassione : Capodanno a Torino una notte di magia in digitale -

Ultime Notizie dalla rete : Torino capodanno Torino anticipa il Capodanno al 30 dicembre: serata di magia in streaming dalla Mole La Repubblica Meteo: da CAPODANNO, ATMOSFERA in TILT, PIOGGIA e NEVE per TANTI GIORNI consecutivi. La TENDENZA

Capodanno atmosfera in tilt: in arrivo altra neve Ce ne stiamo accorgendo tutti, quest'anno il Generale Inverno ha deciso di alzare la voce come non capitava da tanto tempo. E non è finita qui, anzi.

L’Italia nella morsa del maltempo, neve e pioggia anche a Capodanno: le previsioni

L'Italia nella morsa del maltempo, prevista neve e pioggia anche a Capodanno. Ecco le previsioni degli esperti ...

Capodanno atmosfera in tilt: in arrivo altra neve Ce ne stiamo accorgendo tutti, quest'anno il Generale Inverno ha deciso di alzare la voce come non capitava da tanto tempo. E non è finita qui, anzi.L'Italia nella morsa del maltempo, prevista neve e pioggia anche a Capodanno. Ecco le previsioni degli esperti ...