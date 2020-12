“Stretta a quell’altro” Elisa Isoardi | il balletto sui social è bollente E Raimondo Todaro non resta in silenzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Non è passato tanto tempo da quandoavevano incantato tutti a Ballando con le stelle. Due mesi di intense emozioni, baci, carezze e una storia d’amore mai esplosa fino in fondo. Un’ esperienza dalla qualeè uscita rinforzata dopo la batosta televisiva sigillata dal crollo degli ascolti de La prova del cuoco, programma poi sospeso per lasciare spazio a un nuovo format di Antonella Clerici, sempre più signora della cucina. Qualche giorno fasi è confessata a 360 gradi a ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone. Insieme a mamma Irma l’ex conduttrice de ”La prova del cuoco” ha parlato della sua vita provata e dell’esperienza a ”Ballando con le stelle”, il talent show di Rai Uno ...