Scienza, dalla C02 un carburante per aerei: voli sostenibili e a zero emissioni (Di lunedì 28 dicembre 2020) Convertire l'anidride carbonica, o CO2, in un carburante per aerei utilizzando catalizzatori economici per voli a zero emissioni inquinanti. Questo l'obiettivo, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications, di un team dell'Universita' di Oxford, che ha sviluppato un processo in grado di utilizzare catalizzatori di ferro per catturare la CO2 in atmosfera e convertirla in carburante per aeroplani. "Il nostro risultato rappresenta un significativo progresso sociale riguardo il modo in cui il gas serra viene convertito – sostiene Peter Edwards dell'Universita' di Oxford – e nel suo potenziale per ridurre notevolmente l'impatto del settore aereo". La reazione chimica preleva l'anidride carbonica dall'aria e la converte in carburante in un processo ...

