Sanremo 2021 | scoppia il caos sul pubblico recluso in nave | Anzaldi sbotta | “Vogliono aggirare la legge”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 dicembre 2020) In questi giorni si sta molto parlando dell’ipotesi di reclutare su di unailche dovrebbe prendere parte al Festival di. A causa del Covid, infatti, la settantunesima edizione della competizione canora si prospetta alquanto diversa rispetto al solito. Il conduttore e direttore artistico Amadeus, però, non è disposto a rinunciare alpresente in sala. Per tale motivo, si starebbe pensando ad un modo per riuscire a consentire la presenza degli spettatori, garantendo al contempo la sicurezza di tutti gli italiani. Ad ogni modo, il segretario della Commissione di Vigilanza Rai, Michele, ha dato luogo ad un pesante sfogo contro il programma.contro ilina ...