Renzi | il piano di Conte sul Recovery raffazzonato e senz' anima

(Di lunedì 28 dicembre 2020) «Se non c'è l’accordo, è evidente che farannoa di noi, e le ministre di Iv ritireranno il loro incarico e si dimetteranno». Matteo, al termine della conferenza stampa convocata a Palazzo...

fattoquotidiano : “Il piano di Conte è senz’anima”, Renzi presenta il “suo” Recovery. E minaccia ancora: “Accordo su questo o via i m… - ilriformista : #Renzi attacca Conte sul Recovery: “Piano senz’anima, senza accordo Iv lascia il governo” - RaiNews : #Renzi critica il Recovery plan: 'Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizion… - gaiaitaliacom : Matteo Renzi e il Piano CIAO (Cultura, Infrastrutture, Ambiente e Opportunità) che non è “Ciao ciao”-… - infoitinterno : Recovery Plan, Renzi: «Il piano di Conte è un collage raffazzonato e senz’anima» -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi piano

Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha presentato in conferenza stampa le proposte alternative del partito per modificare il Recovery Plan italiano.«Se non c'è l’accordo, è evidente che faranno senza di noi, e le ministre di Iv ritireranno il loro incarico e si dimetteranno». Matteo Renzi, al termine ...