Quelli che scambiano il circuito elettrico di un pedale per chitarra con il microchip del vaccino

Pensavamo fosse uno scherzo, una notizia nata sul web per trollare i complottisti. E invece in molti hanno preso sul serio questa notizia e sono iniziate le condivisioni sui gruppi social no vax e negazionisti. Si tratta dell'immagine del microchip vaccino Pfizer che sarebbe stato isolato dai russi e poi ridisegnato. Insomma, un'informazione che rinvigorisce le consapevolezze di chi parla di immunizzazione di massa «per controllarci con il 5G!!!». E, invece, è solo la trascrizione grafica del circuito elettrico di un pedale da chitarra. Leggere, non comprendere. Ma condividere. A mostrare quel che viene condiviso in alcuni gruppi Facebook e tra le chat Whatsapp è Salvo Di Grazia, medico che scrive su ...

