Maria De Filippi su Zorzi | “ho iniziato a guardarlo in modo diverso”

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nuova emozionante puntata al GF VIP con Alfonso Signorini: pronti via e c’è subito una grande sorpresa: c’entraDeDe(fonte foto: Instagram) – Tommaso, Fonte foto: Instagram (@ tommaso)Nuova appassionante ed emozionante puntata del GF VIP, quella in onda stasera su Canale 5 e condotta con grande bravura da Alfonso Signorini, in compagnia degli opinionisti Pupo ed Antonella Elia: Emozioni a non finire, colpi di scena e grande entusiasmo per questo nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality che non smette di appassionare e conquistare i tantissimi telespettatori, ansiosi di non perdere neanche un minuto della nota trasmissione. Il reality ha puntato in questa edizione 2020 su un mix di ingredienti davvero perfetti che ...