LIVE Biathlon, World Team Challenge in DIRETTA: guidano Preuss/Schempp, Hofer/Wierer secondi a 5 giri dal termine nella mass start (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Hofer sbaglia sull’ultimo bersaglio, peccato, con Schempp che vola in testa, trovando lo zero. Preuss che dunque riceve il cambio con 12?0 di margine sull’Italia e 17?4 sulla Russia. Cinque giri al termine. 18.30: Si avvia al poligono, nevicata fitta a Ruhpolding. 18.27: Bene Wierer in questo poligono in piedi, ribaltando la situazione, tanti errori per il resto delle rivali. Al cambio, quindi, Wierer e Preuss davanti con Schempp e Hofer che si avviano a comandare, con 5?1 di vantaggio sull’Ucraina. 18.26: Terzetto (Germania, Ucraina e Russia) che si appresta al poligono, vedremo se Wierer saprà recuperare. 18.24: Al ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31:sbaglia sull’ultimo bersaglio, peccato, conche vola in testa, trovando lo zero.che dunque riceve il cambio con 12?0 di margine sull’Italia e 17?4 sulla Russia. Cinqueal. 18.30: Si avvia al poligono, nevicata fitta a Ruhpolding. 18.27: Benein questo poligono in piedi, ribaltando la situazione, tanti errori per il resto delle rivali. Al cambio, quindi,davanti conche si avviano a comandare, con 5?1 di vantaggio sull’Ucraina. 18.26: Terzetto (Germania, Ucraina e Russia) che si appresta al poligono, vedremo sesaprà recuperare. 18.24: Al ...

zazoomblog : LIVE Biathlon World Team Challenge in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia del successo. Via alle 18.15… - olivier_mchl : RT @DarioPuppo: Dalle 18:10 live su Eurosport1 per il World Team Challenge con Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vincitori nel 2018 #biathlonf… - 80yeye80 : RT @DarioPuppo: Dalle 18:10 live su Eurosport1 per il World Team Challenge con Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vincitori nel 2018 #biathlonf… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi il Word Team Challenge 2020 sulle nevi di Ruhpolding: Wierer e Hofer a caccia del successo c… - DarioPuppo : Dalle 18:10 live su Eurosport1 per il World Team Challenge con Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vincitori nel 2018… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, World Team Challenge in DIRETTA: guidano Preuss/Schempp, Hofer/Wierer secondi a 5 giri dal termine nella mass start OA Sport Biathlon, prossima gara di Coppa del Mondo: si riparte a Oberhof a gennaio. Orari, tv, programma

Il biathlon ha visto andare in scena quattro tappe della Coppa del Mondo 2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, e due in Austria, ad Hochfilzen. Alla ripresa, nel 2021, altra doppia tappa anche a ...

LIVE Biathlon, World Team Challenge in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lukas Hofer puntano al successo

Il programma e la startlist del World Team Challenge 2020 – La presentazione del World Team Challenge 2020 – I precedenti del World Team Challenge Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World .

Il biathlon ha visto andare in scena quattro tappe della Coppa del Mondo 2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, e due in Austria, ad Hochfilzen. Alla ripresa, nel 2021, altra doppia tappa anche a ...Il programma e la startlist del World Team Challenge 2020 – La presentazione del World Team Challenge 2020 – I precedenti del World Team Challenge Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World .