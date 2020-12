La terra trema. Scossa di terremoto 5.2: palazzine danneggiate, crolli e gente in strada (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una Scossa di terremoto di magnitudo 5,2 della Scala Richter è stata avvertita in molte zone del Nord Italia, alle 6.28 di questa mattina, lunedì 28 dicembre. Ne dà notizia il Centro Ricerche simologiche Ogs. Diversi gli abitanti che hanno segnalato la Scossa tramite i canalo social, in particolar modo Twitter, colti all’improvviso dal tremore di porte, pavimenti e il dondolìo dei lampadari. Come riporta il quotidiano ”Il piccolo”: “La Scossa è stata avvertita non solo a Trieste (segnalazioni ci sono giunte finora da chi abita sulle Rive, in centro, a San Giacomo) ma anche da Gorizia, come hanno confermato praticamente in tempo reale i nostri lettori”.



Colpita la Capitale e tutta la zona centrale del Paese ma anche in Italia la terra ha tremato. Paura tra gli abitanti del Friuli Venezia Giulia e in particolare quelli di Trieste dove il terremoto è ...

Trema la terra in Croazia. Il Centro sismologico euro-mediterraneo ha registrato alle 6.28 una scossa di magnitudo 5.2 a 50 chilometri dalla capitale Zagabria, nell’area di Sisak. Dopo poco più di un’ ...

