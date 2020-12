Imbarazzo, risate e qualche drink: i divi e le scene di sesso sul set (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le scene di sesso nei film e nelle serie tv sono un grande classico, ma non tutti gli attori e le attrici le affrontano volentieri. Anzi. La lista dei divi che hanno raccontato il loro imbarazzo durante le sequenze ad alto tasso erotico è lunga. Robert Pattinson ad esempio, poco prima di girare una scena spinta con Julianne Moore in Maps to the Stars ha avuto «una crisi di sudore e di panico». Mentre Orlando Bloom ha ammesso che quando ha girato le scene hot con Cara Delevingne nella serie tv Carnival Row era davvero a disagio: «Ci sono un sacco di persone in piedi attorno a te che ti guardano mentre fai finta di fare sesso». Perfino un sex symbol come George Clooney non affronta con nonchalance le scene bollenti. Violante Placido, che col divo ha girato The american, ha raccontato che il bel George, nelle sequenze erotiche, era «imbarazzato e un po’ spaesato». Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le scene di sesso nei film e nelle serie tv sono un grande classico, ma non tutti gli attori e le attrici le affrontano volentieri. Anzi. La lista dei divi che hanno raccontato il loro imbarazzo durante le sequenze ad alto tasso erotico è lunga. Robert Pattinson ad esempio, poco prima di girare una scena spinta con Julianne Moore in Maps to the Stars ha avuto «una crisi di sudore e di panico». Mentre Orlando Bloom ha ammesso che quando ha girato le scene hot con Cara Delevingne nella serie tv Carnival Row era davvero a disagio: «Ci sono un sacco di persone in piedi attorno a te che ti guardano mentre fai finta di fare sesso». Perfino un sex symbol come George Clooney non affronta con nonchalance le scene bollenti. Violante Placido, che col divo ha girato The american, ha raccontato che il bel George, nelle sequenze erotiche, era «imbarazzato e un po’ spaesato».

