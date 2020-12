Il cibo tra piacere e salute, arriva “Altri sorsi di benessere” (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Altri sorsi di benessere” è il nuovo libro, pubblicato da oVer Edizioni, della giornalista e scrittrice Angelica Amodei. L’autrice, dopo il successo di luglio scorso con ‘sorsi di benesserè, ci sensibilizza a un ritorno al naturale, nella consapevolezza che il cibo debba sempre regalarci salute e piacere. In questa nuova edizione, che si avvale della consulenza di quattro grandi esperti (un nutrizionista clinico, un immunologo, un cardiochirurgo e un farmacista esperto di fitoterapia), l’autrice dedica una sezione a deliziosi dessert senza zucchero o appena zuccherati, leggeri, nutrienti e golosi. La grande novità è rappresentata dalle proprietà benefiche della gemmoterapia abbinata a tisane, decotti e succhi vivi. A tal proposito l’opera ci svela ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “di” è il nuovo libro, pubblicato da oVer Edizioni, della giornalista e scrittrice Angelica Amodei. L’autrice, dopo il successo di luglio scorso con ‘di benesserè, ci sensibilizza a un ritorno al naturale, nella consapevolezza che ildebba sempre regalarci. In questa nuova edizione, che si avvale della consulenza di quattro grandi esperti (un nutrizionista clinico, un immunologo, un cardiochirurgo e un farmacista esperto di fitoterapia), l’autrice dedica una sezione a deliziosi dessert senza zucchero o appena zuccherati, leggeri, nutrienti e golosi. La grande novità è rappresentata dalle proprietà benefiche della gemmoterapia abbinata a tisane, decotti e succhi vivi. A tal proposito l’opera ci svela ...

ROMA (ITALPRESS) – “Altri sorsi di benessere” è il nuovo libro, pubblicato da oVer Edizioni, della giornalista e scrittrice Angelica Amodei. L’autrice, dopo il successo di luglio scorso con ‘Sorsi di ...

