Il Bancomat gli fa un regalo di Natale inaspettato: lui è onesto e lo rifiuta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel giorno di “Santo Stefano” aveva ricevuto un regalo natalizio inaspettato, ma ha preso una decisione onesta e coraggiosa. Un evento che tutti chiamerebbero fortunato: un uomo passava nella giornata di “Santo Stefano” in Via Foria a Napoli, nulla di strano, se non che il Bancomat presente sulla via ha improvvisamente “sputato” fuori la bellezza di 980 euro, divisi in banconote da 20 e 50 euro. L’uomo, identificato come Khalil Semmah, 51 anni, italiano di origini marocchine, non ha esitato un attimo: immediatamente si è recato negli uffici del commissariato Vicaria Maercato, riconsegnando tutti i 980 euro, fino all’ultima banconota. Un gesto assolutamente apprezzabile quello dell’uomo, sposato e con un figlio che studia all’Università. LEGGI ANCHE >>> Indagato per fatture false il big della televisione, ma ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel giorno di “Santo Stefano” aveva ricevuto unnatalizio, ma ha preso una decisione onesta e coraggiosa. Un evento che tutti chiamerebbero fortunato: un uomo passava nella giornata di “Santo Stefano” in Via Foria a Napoli, nulla di strano, se non che ilpresente sulla via ha improvvisamente “sputato” fuori la bellezza di 980 euro, divisi in banconote da 20 e 50 euro. L’uomo, identificato come Khalil Semmah, 51 anni, italiano di origini marocchine, non ha esitato un attimo: immediatamente si è recato negli uffici del commissariato Vicaria Maercato, riconsegnando tutti i 980 euro, fino all’ultima banconota. Un gesto assolutamente apprezzabile quello dell’uomo, sposato e con un figlio che studia all’Università. LEGGI ANCHE >>> Indagato per fatture false il big della televisione, ma ...

salvocomplicaz2 : @janavel7 Il danaroso evasore non ne farà ricorso. Il cliente medio avrà beneficio contenuto. Paese paga un prezzo… - sottiletta76 : RT @GiorgiaMeloni: Pare che Bancomat Spa, società controllata da alcune banche che operano sul territorio italiano, voglia azzerare alle ba… - PatriciaLena8 : Ancora una volta gli italiani vengono usati come Bancomat quando il Governo ha bisogno di reperire risorse, attrav… - teoriecosp : ultimamente si sono effettuati milioni di ordini in più rispetto a tutti gli anni precedenti, e in più il governo h… - GHERARDIMAURO1 : RT @CarloRienzi: Ancora una volta gli automobilisti italiani vengono usati come Bancomat quando il Governo ha bisogno di reperire risorse,… -