Highlights Gennaio 2021 Cartoon Network

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) TRIPLE FUN Dal 4, dalle 18.25 Approda su(canale 607 di Sky) un appuntamento imperdibile per i fan del canale e degli show targati CN. Dal 4, dalle 18.25, andrà in onda una selezione dei migliori episodi tratti da LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL, CRAIG e SIAMO SOLO ORSI. Da Gumball con la sua originale e colorata famiglia, ai tre simpatici orsi amatissimi ormai da grandi e piccoli, fino ad arrivare a Craig e i suoi amici: attraverso le loro avventure si affrontano temi fondamentali come la diversità, l’inclusione e l’importanza della fantasia e della natura. LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL è prodotta nel Regno Unito, presso gli studi diEMEA di Londra ed è diventata una hit globale sin dal suo lancio nel 2010. Lo ...