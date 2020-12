Harry e Meghan in ginocchio da Elisabetta: «Facci restare un altro anno nella Royal Family» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per una Brexit ormai compiuta c’è una Megxit che rischia di interrompersi. Secondo i tabloid inglesi, infatti, pare che il principe Harry e sua moglie Meghan non siano ancora pronti a lasciare il loro status di altezze reali. La notizia è rimbalzata in Italia attraverso l’Huffington Post e, se confermata, aggiungerebbe un altro pizzico di sale alla telenovela che da un anno tiene i riflettori puntati su Buckingham Palace. Era il gennaio scorso quando sulla residenza reale piombò l’annuncio di Harry e Meghan di optare per un’esistenza “borghese“. «Vogliamo lavorare e non dipendere da soldi pubblici», scrissero i coniugi su Instagram. Harry e Meghan volevano vivere da borghesi Per la Regina Elisabetta fu un duro colpo. Accettò la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per una Brexit ormai compiuta c’è una Megxit che rischia di interrompersi. Secondo i tabloid inglesi, infatti, pare che il principee sua moglienon siano ancora pronti a lasciare il loro status di altezze reali. La notizia è rimbalzata in Italia attraverso l’Huffington Post e, se confermata, aggiungerebbe unpizzico di sale alla telenovela che da untiene i riflettori puntati su Buckingham Palace. Era il gennaio scorso quando sulla residenza reale piombò l’annuncio didi optare per un’esistenza “borghese“. «Vogliamo lavorare e non dipendere da soldi pubblici», scrissero i coniugi su Instagram.volevano vivere da borghesi Per la Reginafu un duro colpo. Accettò la ...

La cartolina di Natale di Harry e Meghan con il piccolo Archie è dolcissima

In occasione delle festività di Natale sui social è stata condivisa una tenera cartolina di auguri che vede protagonisti il principe Harry, Meghan Markle e il piccolo Archie (di 19 mesi). Lo scatto ri ...

