Governo, 'Ciao' di Renzi a Conte La crisi stavolta è davvero vicina (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Quando parlo di qualche settimana dico che non puo' tirare troppo sulle lunghe, se c'e' l'accordo" sul Recovery "bene, si va avanti, se non c'e' l'accordo e' evidente che faranno senza di noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Quando parlo di qualche settimana dico che non puo' tirare troppo sulle lunghe, se c'e' l'accordo" sul Recovery "bene, si va avanti, se non c'e' l'accordo e' evidente che faranno senza di noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee". Lo dice il leader di Iv Matteo... Segui su affaritaliani.it

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Crisi senza fine: Renzi dice 'ciao' a Conte e così il #governo ha vita breve #mes #coronavirus #iltempoquotidiano https://t.… - elespaterlini1 : RT @mariolavia: Il problema è capire se Renzi pone la questione del Mes come dirimente. Perché se è così il governo cade #Ciao - vicce63 : @lucianoghelfi Io penso che Ciao sia quello che realmente vuole dire Renzi a Gualtieri e tutto il Governo di cui pu… - alessia_smile6 : RT @Mario02598975: perché in questo anno non avete capito una mazza di come giornalai più o meno inchinati al governo scrivono titoli e fan… - scolari_carlo : RT @tempoweb: Crisi senza fine: Renzi dice 'ciao' a Conte e così il #governo ha vita breve #mes #coronavirus #iltempoquotidiano https://t.… -