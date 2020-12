GF Vip | ‘ammazza coppie’ | la classifica degli amori infranti

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Non tutti riescono a sopravvivere alla lontananza e il ‘GF Vip‘, nel corso del tempo, ha messo a dura prova diverse coppie: ecco laGrande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)Il ‘GF Vip‘ non fa sconti proprio a nessuno e nel corso delle diverse edizioni molte coppie sono scoppiate e si sono dette addio per sempre: ecco quali sono e cosa è successo. Tra le coppie più note scoppiate a causa del ‘Grande Fratello’ vi è quella formata da Flora Canto e Filippo Bisciglia; i due si sono detti addio dopo il tradimento dell’oggi famoso conduttore televisivo. L’addio tra i due avvenne in diretta televisiva a causa dell’avvicinamento tra Bisciglia e Giulia Salvemini. Tra Giulia e Filippo, però, la relazione naufragò velocemente ed oggi il conduttore ha una ...