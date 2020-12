Deva Cassel splendida su Instagram con un look acqua e sapone

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La freschezza della sua giovane età è una marcia in più, eha saputo sfruttarla al meglio mostrandosisu, in una foto bellissima che ha lasciato i fan senza fiato. A quanto pare, il fascino lo ha ereditato tutto dai suoi genitori, Vincente Monica Bellucci. Ha solo 16 anni e un brillante futuro davanti agli occhi, con ampie possibilità di carriera nell’ambito della moda – visti i suoi recenti successi. Manon nasconde la sua semplicità e la sua genuinità, in quella che è la perfetta cartolina natalizia: la giovane ha condiviso una suafoto super fare gli auguri ai suoi follower, ed è davvero incantevole. Niente make up elaborato, nessuna posa da diva, né una location ...

Beaoh11 : @TheoSteinmuller È dura accettare che i veri mostri siano, da sempre, le democrazie genocide e i loro amici marxist… -

Ultime Notizie dalla rete : Deva Cassel

DiLei

Bella l’atmosfera natalizia: la neve, il rosso, gli addobbi, le luci. In questi giorni sui social è stato un tripudio di foto a tema, ma c’è anche chi ha scelto invece di fare gli auguri in una chiave ...Nel 2020 Monica Bellucci ci ha stupito per tanti motivi, a partire dalla sua consueta eleganza a quella della figlia Deva Cassel che ha calcato le copertine di diverse riviste in giro per il mondo e h ...