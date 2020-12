Cosa cambia da gennaio per i conti correnti in rosso (Di lunedì 28 dicembre 2020) Da gennaio cambiano le regole di gestione dei conti correnti “in rosso” per famiglie e imprese. In base a quanto previsto con l’entrata in vigore delle nuove norme dell’Eba, l’Autorità bancaria europea, dal nuovo anno i clienti con il conto corrente scoperto potrebbero vedersi bloccati gli addebiti delle utenze, le rate di mutui o finanziamenti, così come i pagamenti degli stipendi e dei contributi previdenziali, nel caso delle imprese. Insomma, se sul conto corrente non c’è liquidità sufficiente per coprire gli addebiti e le spese automaticamente concordate, la banca potrà bloccare quelle transazioni e cancellerà anche in automatico il Rid relativo a quel tipo di pagamento, ovvero la disposizione di pagamento. Inoltre, le nuove norme prevedono anche una stretta di tipo legale, poiché il cliente sarà ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dano le regole di gestione dei“in” per famiglie e imprese. In base a quanto previsto con l’entrata in vigore delle nuove norme dell’Eba, l’Autorità bancaria europea, dal nuovo anno i clienti con il conto corrente scoperto potrebbero vedersi bloccati gli addebiti delle utenze, le rate di mutui o finanziamenti, così come i pagamenti degli stipendi e dei contributi previdenziali, nel caso delle imprese. Insomma, se sul conto corrente non c’è liquidità sufficiente per coprire gli addebiti e le spese automaticamente concordate, la banca potrà bloccare quelle transazioni e cancellerà anche in automatico il Rid relativo a quel tipo di pagamento, ovvero la disposizione di pagamento. Inoltre, le nuove norme prevedono anche una stretta di tipo legale, poiché il cliente sarà ...

matteosalvinimi : Addebiti automatici bloccati per chi ha il conto in rosso, anche per pochi euro: a rischio i pagamenti di utenze, s… - noemiofficial : La musica cambia, si evolve e si evolvono i mezzi per crearla ed ascoltarla. Ma se c’è una cosa che resta immutato… - zorzitommistan : RT @SimoGianlorenzi: @QIndiscussa Perché dovrei? Mi fanno delle domande e rispondo...a te cosa cambia? Non mi leggere no? Posso avere un op… - pedro75 : @micia274 @66gio @vola_va @GermanoMartelli @GiovanniPolime @bravimabasta Mi dispiace, lo so bene cosa vuol dire. Ma… - rep_milano : Coronavirus, la Lombardia torna zona arancione: dai negozi agli spostamenti ecco cosa cambia fino al 30 dicembre [a… -