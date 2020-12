Bari, a San Girolamo scoperte nove persone intente a giocare a carte in un circolo privato, multe per 5 mila euro (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Polizia è intervenuta nella serata di ieri in un circolo privato a San Girolamo e ha scoperto nove persone, senza alcuna mascherina, assembrate intente a giocare a carte. Le nove persone sono state tutte identificate e multate. Identificato e multato anche il presidente del circolo che aveva aperto il locale senza alcun permesso, somministrando anche bevande alcoliche senza alcuna licenza. Il circolo è stato chiuso dalla Polizia che ha elevato multe per un totale di 5 mila euro. Leggi su baritalianews (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Polizia è intervenuta nella serata di ieri in una Sane ha scoperto, senza alcuna mascherina, assembrate. Lesono state tutte identificate e multate. Identificato e multato anche il presidente delche aveva aperto il locale senza alcun permesso, somministrando anche bevande alcoliche senza alcuna licenza. Ilè stato chiuso dalla Polizia che ha elevatoper un totale di 5

Sta bene Felice Arcamone, il primo vaccinato anti-Covid della Basilicata. "Non ho nessun fastidio", dice a qualche ora dall'iniezione al laboratorio analisi dell'ospedale San Carlo di Potenza. "Abbiam ...

Gli avventori sorpresi dalla polizia locale giocavano a carte, consumavano alcolici e seguivano partite di calcio in tv: locale chiuso e sanzione della ...

