Addio a Nick McGlashan | la star di Deadliest Catch muore a 33 anni

È morto a soli 33 anni Nick McGlashan, volto noto del programma "Deadliest Catch", trasmesso in Italia da Discovery, che racconta la vita dei pescatori di granchi. Se ne è andato ad appena 33 anni, per cause che non sono state ancora rese note, Nick McGlashan, giovane pescatore diventato protagonista del programma Deadliest Catch.

"Se ne è andato nel giro di un mese - spiega affranto Nick Di Cuonzo, noto sassofonista monzese -: era un fratello, un amico, dotato di grandi capacità musicali ma capace di restare sempre umile".

Addio a Paolo Brioschi, il pianista di Mina e Jannacci

Monza, 26 dicembre 2020 - Se ne è andato alla vigilia di Natale. Paolo Brioschi, 64 anni, noto pianista jazz di fama nazionale, è morto il 24 dicembre per un male incurabile fulminante. “Se ne è andat ...

