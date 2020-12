Whatsapp non funzionerà più sui vecchi smartphone dal 1 gennaio 2021 (Di domenica 27 dicembre 2020) Come avviene ormai da anni, i vecchi OS non saranno in grado di utilizzare la più famosa app di messaggistica al mondo. Dal primo gennaio 2021 Whatsapp non funzionerà più sui vecchi smartphone Android e iOS. Si tratta di modelli molto datati per cui l’impatto è minimo, ma comunque presente per quelle persone che non sono condizionate a cambiare device troppo spesso. Whatsapp e la cancellazione dell’immagine del profilo, l’ennesima fake news Whatsapp senza più segreti, tutto quello che c’è da sapere Whatsapp non funzionerà più sui vecchi smartphone I proprietari di alcuni smartphone che hanno diversi anni non saranno in grado di inviare messaggi ad ... Leggi su pantareinews (Di domenica 27 dicembre 2020) Come avviene ormai da anni, iOS non saranno in grado di utilizzare la più famosa app di messaggistica al mondo. Dal primononpiù suiAndroid e iOS. Si tratta di modelli molto datati per cui l’impatto è minimo, ma comunque presente per quelle persone che non sono condizionate a cambiare device troppo spesso.e la cancellazione dell’immagine del profilo, l’ennesima fake newssenza più segreti, tutto quello che c’è da saperenonpiù suiI proprietari di alcuniche hanno diversi anni non saranno in grado di inviare messaggi ad ...

